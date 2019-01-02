Морского пехотинца, погибшего в Вашингтоне, мог случайно застрелить сослуживец

Военнослужащего Корпуса морской пехоты США, погибшего на территории казармы в Вашингтоне, мог случайно застрелить сослуживец. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, никого не задержали. В настоящее время ведется "расследование по факту смерти". Это означает, что следствие не рассматривает криминальную версию случившегося.

О деталях расследования пока ничего не сообщается. Представитель Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов подтвердил, что военнослужащий погиб не из-за того, что выстрелил в себя случайно или намеренно. Личность погибшего также не раскрывается, передает ТАСС.