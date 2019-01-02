Пепел вулкана Шивелуч на Камчатке угрожает авиаполетам

Шлейф из газа и пара с примесью пепла протянулся на 85 километров к юго-востоку от вулкана Шивелуч, извергающегося на Камчатке. Об этом СМИ сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

По информации специалистов, шлейф распространяется на высоте до 4,5 километра над уровнем моря.

В настоящее время для Шивелуча установлен "оранжевый" цветовой код опасности для авиации – один из наиболее угрожающих. Это означает, что пепел вулкана угрожает низколетящим самолетам. В любое время вулкан может выбросить столб пепла до 15 километров над уровнем моря, передает агентство "Интерфакс".

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что в населенных пунктах не зарегистрировано пеплопадов. В районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов. У Шивелуча нет зарегистрированных туристических групп.

Высота Шивелуча – 3 тысячи 283 метра, возраст – 60-70 тысяч лет. Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают порядка 5 тысяч человек. В мае 2009 года активность Шивелуча усилилась. В результате этого расщелина глубиной около 30 метров прорезала купол вулкана.