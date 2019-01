"Зимняя классика" НХЛ: "Бостон" переиграл "Чикаго" при 76 тысячах зрителей

В очередном игровом дне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги состоялась "Зимняя классика". "Бостон Брюинз" в матче на открытом воздухе обыграл "Чикаго Блэкхоукс" со счётом 4:2.



В составе победителей заброшенный шайбами отметились Давид Пастрняк, Патрис Бержерон, Шон Курали и Брэд Маршан. У "ястребов" забивали Брендан Перлини и Доминик Кагун. Российский легионер Артём Анисимов провел на льду 20 минут 13 секунд, однако результативными действиями не отличился.



Отметим, что матч посетили 76 126 зрителей, что является вторым показателем по посещаемости в истории НХЛ. Рекорд принадлежит матчу 2014 года в Мичигане, в котором "Торонто Мэйпл Лифз" обыграл "Детройт Ред Уингз" (3:2). Встреча прошла при 105 491 болельщике.

A sellout crowd of 76,126 fans are attending the 2019 #WinterClassic, the second-highest ever at an NHL game.



Total attendance for the NHL’s 26 regular-season outdoor games: 1,389,739

