Тема:

Взрыв газа в Магнитогорске 4 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 января 201910:15

Магнитогорск: уцелевшие подъезды пригодны для проживания

В Магнитогорске специалисты проверили поврежденный взрывом дом с помощью комплексов "Стрела-П". Выяснилось, что квартиры всех подъездов, кроме рухнувшего седьмого, пригодны для проживания.

В скором времени жильцам 5, 6 и 8 подъездов, эвакуированным ранее, разрешат забрать из квартир ценные и необходимые вещи. Жители пятого подъезда выселены на время разбора завалов, пишет "Интерфакс".

Дом N164 по проспекту Карла Маркса подключен ко всем коммунальным системам, кроме газоснабжения.

На утро второго января найдены 14 тел погибших при обрушении, в том числе ребенок. Судьба 30 остается неизвестной.

Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров рассказал, что несколько граждан Таджикистана считаются пропавшими без вести.

"Спасен мужчина, а вот супруга и трое детей до сих пор под завалами", — сказал Сафаров.

Утром 31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.

Ранее по теме

Сейчас

07:46

Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 11 человек

07:19

Это чудо: об операции по спасению Вани Фокина в Магнитогорске

06:00

В Москве несколько станций метро будут закрыты до конца праздников

05:26

В Брянской области жертвами пожара стали трое детей

02:03

В центральной Италии произошло землетрясение

00:39

Скончался актер Владимир Дыховичный

00:22

На месте завалов дома в Магнитогорске взрывчатка не обнаружена

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Магнитогорске найдены 14 погибших: в том числе ребенок

В Магнитогорске найдены 14 погибших: в том числе ребенок

1 час назад
Это просто чудо: подробности операции по спасению Вани Фокина в Магнитогорске

Это просто чудо: подробности операции по спасению Вани Фокина в Магнитогорске

3 часа назад
Американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство

Американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство

5 часов назад
Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии

Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии

30 минут назад
В Москве несколько станций метро будут закрыты до конца праздников

В Москве несколько станций метро будут закрыты до конца праздников

4 часа назад
Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, спасших Ваню Фокина

Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, спасших Ваню Фокина

8 часов назад
Магнитогорск: уцелевшие подъезды пригодны для проживания

Магнитогорск: уцелевшие подъезды пригодны для проживания

23 минуты назад
В окопах Донбасса: тишина может "рухнуть" в одну секунду

В окопах Донбасса: тишина может "рухнуть" в одну секунду

14 часов назад
Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет

9 часов назад
Во всех кинотеатрах страны: "Т-34" никого не оставит равнодушным

Во всех кинотеатрах страны: "Т-34" никого не оставит равнодушным

13 часов назад
В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

6 часов назад
Во время новогодних каникул в России вступят в силу около 50 новых законов

Во время новогодних каникул в России вступят в силу около 50 новых законов

11 часов назад
В "Земле леопарда" два тигренка учатся пользоваться фотоловушкой

В "Земле леопарда" два тигренка учатся пользоваться фотоловушкой

5 часов назад
В Магнитогорске загорелась маршрутка, погибли 3 человека

В Магнитогорске загорелась маршрутка, погибли 3 человека

11 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

28.12.2018 16:45
У вас новый ПК с Windows 10? Сразу поменяйте эти настройки

У вас новый ПК с Windows 10? Сразу поменяйте эти настройки

38 минут назад
Александр Новак: рынок нефти стабилизируется к лету

Александр Новак: рынок нефти стабилизируется к лету

1 час назад
6
Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором

Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором

1 час назад
Пепел вулкана Шивелуч на Камчатке угрожает авиаполетам

Пепел вулкана Шивелуч на Камчатке угрожает авиаполетам

2 часа назад
Пожар в многоквартирном доме во Владивостоке: более 60 человек эвакуированы

Пожар в многоквартирном доме во Владивостоке: более 60 человек эвакуированы

2 часа назад
Расправы, провокации и захваты храмов: о новом пути вероисповедания Петра Порошенко

Расправы, провокации и захваты храмов: о новом пути вероисповедания Петра Порошенко

3 часа назад
Постпред Крыма рассказал, чем полуостров заинтересовал зарубежных инвесторов

Постпред Крыма рассказал, чем полуостров заинтересовал зарубежных инвесторов

3 часа назад
Военные из России доставили новогодние подарки сирийским детям

Военные из России доставили новогодние подарки сирийским детям

4 часа назад
Американский спутник развалился на части на орбите

Американский спутник развалился на части на орбите

5 часов назад
В Мексике мэра города убили через полтора часа после вступления в должность

В Мексике мэра города убили через полтора часа после вступления в должность

6 часов назад
Россия еще на шаг приблизится к созданию плазменного двигателя

Россия еще на шаг приблизится к созданию плазменного двигателя

6 часов назад
Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене

Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене

7 часов назад
Напавшего на людей в Манчестере задержали на основании закона о психическом здоровье

Напавшего на людей в Манчестере задержали на основании закона о психическом здоровье

7 часов назад
В центральной Италии произошло землетрясение

В центральной Италии произошло землетрясение

8 часов назад
Володин передал приветственные слова Путина новому президенту Бразилии

Володин передал приветственные слова Путина новому президенту Бразилии

8 часов назад
На границе с Мексикой власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

На границе с Мексикой власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

9 часов назад
Во Флориде ребенок упал в вольер с носорогами

Во Флориде ребенок упал в вольер с носорогами

9 часов назад
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

10 часов назад
Киев во тьме: по украинской столице прошли факельные шествия в честь Бандеры

Киев во тьме: по украинской столице прошли факельные шествия в честь Бандеры

10 часов назад
Памяти Даниила Гранина: жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе быть несчастным

Памяти Даниила Гранина: жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе быть несчастным

13 часов назад
WADA согласился подождать окончания новогодних праздников

WADA согласился подождать окончания новогодних праздников

13 часов назад
Трамп поздравил своих хейтеров с Новым годом

Трамп поздравил своих хейтеров с Новым годом

17 часов назад
Предельный возраст школьных автобусов установят по всей России

Предельный возраст школьных автобусов установят по всей России

19 часов назад
Подросток погиб, попытавшись сделать селфи около водопада в Индии. Видео

Подросток погиб, попытавшись сделать селфи около водопада в Индии. Видео

21 час назад
Напоминаем: в праздники парковка в Москве - бесплатная (но не везде!)

Напоминаем: в праздники парковка в Москве - бесплатная (но не везде!)

01.01.2019 10:17
10 неочевидных (и бесплатных) приложений для нового iPhone

10 неочевидных (и бесплатных) приложений для нового iPhone

01.01.2019 10:00
Рождественские концерты Московской академии хореографии

Рождественские концерты Московской академии хореографии

31.12.2018 13:53
Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

30.12.2018 15:56
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15