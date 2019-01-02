Магнитогорск: уцелевшие подъезды пригодны для проживания

В Магнитогорске специалисты проверили поврежденный взрывом дом с помощью комплексов "Стрела-П". Выяснилось, что квартиры всех подъездов, кроме рухнувшего седьмого, пригодны для проживания.

В скором времени жильцам 5, 6 и 8 подъездов, эвакуированным ранее, разрешат забрать из квартир ценные и необходимые вещи. Жители пятого подъезда выселены на время разбора завалов, пишет "Интерфакс".

Дом N164 по проспекту Карла Маркса подключен ко всем коммунальным системам, кроме газоснабжения.

На утро второго января найдены 14 тел погибших при обрушении, в том числе ребенок. Судьба 30 остается неизвестной.

Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров рассказал, что несколько граждан Таджикистана считаются пропавшими без вести.

"Спасен мужчина, а вот супруга и трое детей до сих пор под завалами", — сказал Сафаров.

Утром 31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.