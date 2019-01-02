Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в 2019 году может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.



"Если все пойдёт по плану, то этот поединок должен состояться", — приводит слова Уайта Спорт24.Ru со ссылкой на TMZ Sports. В то же время президент UFC подчеркнул, что проведение реванша будет зависеть от итогов расследования Атлетической комиссией штата Невада дела о драке между Хабибом и членами команды Макгрегора по окончании поединка в рамках турнира UFC 229.



Напомним, что Нурмагомедов одержал победу в бое против Макгрегора, чем защитил свой титул чемпиона организации. После инцидента в отношении бойцов и прочих участников потасовки было заведено дело.