"Барселона" может лишиться тренера Валверде

Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Валверде сообщил о том, что по окончании сезона может покинуть клуб. Испанский специалист не исключил разного развития событий в случае поражения в чемпионате страны.

"Не знаю, что буду делать в следующем сезоне, ведь это футбол, в котором может произойти все, что угодно, — приводит слова Валверде Чемпионат.Com со ссылкой на клубное телевидение "Барселоны". – Если не выигрываешь лигу, то все обращают внимание на тренера. Со своей стороны я стараюсь выполнить все поставленные задачи. Давайте посмотрим".

Напомним, что после 17 туров чемпионата Испании по футболу каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. В активе "Барсы" 37 очков. Подопечные Валверде опережают занимающего второе место мадридский "Атлетико" на 3 очка, третью "Севилью" – на 5 баллов, а занимающий четвертую строчку "Реал" – на 8 очков.