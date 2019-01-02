Армейцы Чалов и Ахметов включены УЕФА в Топ-50 молодых талантов Европы

Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Ильзат Ахметов были включены в рейтинг 50 самых перспективных молодых игроков Европы по версии Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА). В организации полагают, что оба футболиста в 2019 году могут стать звездами Старого света.

"Ахметов дебютировал за "Рубин" в возрасте 16 лет в 2016 году. На данный момент является стабильным игроком основного состава ЦСКА и признан Лучшим игроком России 2018 года", — аргументирует свой выбор пресс-служба УЕФА.

Чалов же привлек внимание организации игрой в Лиге чемпионов: "Чалов имеет на своем счету 2 гола в групповом этапе Лиги чемпионов, а на данный момент является самым результативным футболистом Российской премьер-лиги".

Отметим, что в Топ-50 также попали такие молодые игроки, как украинский вратарь Андрей Лунин и бразилец Винисиус Жуниор, представляющие мадридский "Реал", серб Никола Миленкович из итальянской "Фиорентины" и Рикард Пуиг, который в составе "Барселоны" является действующим победителем Юношеской Лиги УЕФА.