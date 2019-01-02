Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Ранее о готовности встретиться с Трампом заявил и северокорейский лидер. Эту тему Ким Чен Ын затронул в традиционной речи по случаю первого дня нового года. Ким Чен Ын готов встретиться с президентом США в любое время, сообщает телеканал CNN. Если США будут готовы к политике компромиссов, отношения между странами могут начать развиваться высокими темпами, считает корейский лидер.

Ежегодное обращение Ким Чен Ына предназначено главным образом для жителей Северной Кореи, однако за высказываниями северокорейского лидера следят и международные эксперты, чтобы понять планы КНДР на предстоящий год.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались на историческом саммите в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам этой встречи северокорейский руководитель согласился на отказ КНДР от ракетно-ядерной программы в обмен на гарантии безопасности, снятие санкций и подписание мирного договора с США. После этого неоднократно обсуждалась возможность проведения второго саммита лидеров КНДР и США, однако встреча пока не состоялась.