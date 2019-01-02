Жертвами тропической депрессии "Усман" на Филиппинах стали 85 человек

В результате сильных дождей и оползней, которые были вызваны тропической депрессией "Усман", число погибших на Филиппинах увеличилось до 85 человек. Еще 16 человек считаются пропавшими без вести.

Как пишет местное издание Manila Times со ссылкой на сведения чиновников, занимающихся вопросами стихийных бедствий, 69 человек погибли в Бикольском регионе, 13 — в регионе Восточные Висайи, еще трое — в других регионах страны, передает РИА Новости.

Всего стихией на Филиппинах оказались затронуты больше 45 тысяч семей.