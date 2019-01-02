Жители трех районов Дагестана остались без электричества

Об аварийном отключении электроэнергии в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах Дагестана сообщило министерство энергетики РФ. Без света остались порядка 40 тысяч человек.

Авария произошла 2 января в 02.50 по московскому времени. Несколько часов без электроснабжения оставались порядка 40 тысяч человек. Через два часа электроснабжение частично было восстановлено. Однако без света по-прежнему остаются около 19 тысяч человек.

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Температура воздуха в Дагестане около одного градуса выше ноля.