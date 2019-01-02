Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии

Следовавший в Витебск автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Белоруссии. Помощь медиков, как уточнили в УВД Витебского облисполкома, потребовалась одной женщине.

ДТП произошло около 19:30 1 января возле деревни Угринки на дороге, соединяющей Ушачи и Зябки. Автобус, который следовал из Глубокого в Витебск, по неустановленным пока причинам съехал в кювет и завалился на бок.

В салоне находились 23 гражданина РФ (в том числе два водителя) и сопровождавший их гид из Витебска. Госпитализация понадобилась женщине 1978 года рождения, остальные пассажиры не пострадали. Их временно разместили в ближайшей к месту аварии школе.