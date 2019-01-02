Пожар в Подмосковье: двое погибли в огне

В результате возгорания деревянного жилого дома в садовом товариществе "Ягодка" в подмосковной Истре пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Источник уточнил, что в доме находились двое взрослых и двое детей.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в районе 6 утра 2 января. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. После разбора пожара извлечены два тела, уточняет агентство.

Ранее на пожаре в Подмосковье пострадал известный юморист Николай Бандурин. Артист лишился дома и получил серьезные ожоги.