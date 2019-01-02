Бастрыкин: газовое оборудование в рухнувшем доме проверяли с нарушениями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что газовое оборудование в жилом доме в Магнитогорске, в котором произошло обрушение 31 декабря, не проверялось более полугода. По информации, озвученной Бастрыкиным, последний раз работники газовых служб были в этом доме с проверками в мае 2018 года. "И то не все квартиры в этом доме тогда исследовали", — отметил глава Следкома.

Рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме по улице Карла Маркса. В результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного дома 1973 года постройки. По последней информации из-под завалов извлечены тела 14 погибших, шестеро находятся в больнице, судьба 27 жителей остается неизвестной. 2 января объявлено в регионе днем траура.