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2 января 201912:49

Два КамАЗа угнали у московских коммунальщиков

фото ТАСС

Два грузовика, принадлежащие коммунальным службам Москвы, угнали на востоке столицы. Личность преступников пока не установлена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром в среду, 2 января, на Салтыковской улице. Один из угнанных грузовиков — кран-манипулятор. Ущерб от преступления превышает два миллиона рублей.

 

Ранее на юго-востоке Москвы злоумышленники угнали 13 КамАЗов.

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