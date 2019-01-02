Два КамАЗа угнали у московских коммунальщиков

Два грузовика, принадлежащие коммунальным службам Москвы, угнали на востоке столицы. Личность преступников пока не установлена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром в среду, 2 января, на Салтыковской улице. Один из угнанных грузовиков — кран-манипулятор. Ущерб от преступления превышает два миллиона рублей.

Ранее на юго-востоке Москвы злоумышленники угнали 13 КамАЗов.