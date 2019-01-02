Лучшие детские врачи борются за жизнь Вани Фокина. Чудом спасенный из-под завалов 10-месячный мальчик доставлен из Магнитогорска в Москву. У ребенка стабильно тяжелое состояние. 35 часов он провел под обломками дома на морозе.

Ведущие детские реаниматологи, хирурги. Весь полет они рядом со спасенным малышом. С помощью фонендоскопа слушают сердцебиение мальчика. После приземления закутанного в белое одеяло Ваню Фокина прямо с взлетно-посадочной полосы увозят на реанимобиле. Через каких-то 30 минут карета скорой помощи уже заезжает на территорию столичной клиники.

Состояние 11-месячного ребенка, спасенного из-под завалов, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Лечить мальчика будут в ведущем Центре детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Прямо на борту самолета мальчику провели интенсивную терапию. Весь полет из Магнитогорска в Москву, заверили врачи, ребёнок перенес нормально.

"Ребенку выполняются необходимые диагностические обследования", — рассказал директор НИИ детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

За спасенным из-под завалов малышом в Магнитогорск накануне прилетел спецборт из Москвы. В местной больнице провели медицинский консилиум и долго совещались — готов ли младенец к транспортировке в столичную клинику? В итоге, решили везти мальчика в Москву.

Реанимобиль в сопровождении машин ГИБДД доставил ребенка прямо к трапу самолета, после чего младенца бережно перенесли в салон. Все это время, рядом, на взлетной полосе находились родители Вани. Было видно, как сильно они переживают. В Москву вместе с малышом полетела и его мама.

10-месячный младенец провел под обломками более 35 часов. В легкой одежде, при температуре минус 20. Кадры были сняты в момент спасения мальчика. Чудо, в которое уже мало кто верил. Из под завалов спасатели услышали звук, отдаленно напоминающий детский плач. Они стали быстро разбирать обломки бетона и через несколько минут нашли живого младенца. Офицерам МЧС, которые, рискуя собственными жизнями, спасли грудного ребенка, по телефону выразил благодарность Владимир Путин.

Столичный научно-исследовательский институт оснащен новейшим медицинским оборудованием. И, несмотря на то, что у младенца тяжелые травмы, переохлаждение и обморожение — врачи рассчитывают помочь маленькому Ване. Ситуацию со здоровьем мальчика держит под личным контролем министр здравоохранения Вероника Скворцова. За здоровье и жизнь малыша борются лучшие врачи.