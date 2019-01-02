Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии Marca

Испанское издание Marca опубликовало заключительную часть рейтинга Топ-100 лучших футболистов 2018 года. Победителем был признан аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Вторую строчку занял полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. Замкнул тройку форвард столичного "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн. Выступающий за "Ювентус" португалец Криштиану Роналду занял четвертую позицию.

Отметим, что в десятку лучших также были включены француз Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля", бельгиец Эден Азар из "Челси", француз Рафаэль Варан из "Реала", англичанин Харри Кейн из "Тоттенхэма" и бельгиец Кевин Дн Брейне из "Манчестер Сити".

Ранее в рейтинг попали и российские футболисты, лучшим из которых стал нападающий сборной России и французского "Монако" Александр Головин. Он занял 78 место. Также в Топ-100 вошли Денис Черышев из "Валенсии" (89-й) и Артем Дзюба из "Зенита" (97-й).