Российские туристы из перевернувшегося в Белоруссии автобуса продолжили свой путь

Туристы из России, которые попали в аварию в Белоруссии, продолжили свой путь в Витебск на автобусе, предоставленном им местным автотранспортным предприятием. Об этом сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Ранее сообщалось, что вечером 1 января автобус съехал в кювет и перевернулся в Ушачском районе Витебской области. Туристы ехали из Глубокого в Витебск.

После ДТП одна женщина была доставлена в больницу. У нее диагностировали ушибы. Пока она находится под наблюдением медиков в районной больнице.

Остальные пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находились 23 гражданина России и сопровождавший их гид из Витебска, передает РИА Новости.

По факту аварии с автобусом в Белоруссии проводится проверка. Что же касается других вопросов, связанных с дальнейшим перемещением группы российских туристов, то, как сказала Шкуратова, они находятся в компетенции туркомпании, которая предоставила им услуги.

При этом, по ее сведениям, утром 2 января туристы продолжили свою экскурсионную программу.