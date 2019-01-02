Число жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске еще увеличилось

Из-под завалов дома, обрушившегося утром 31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа, извлечена тела двух женщин. По последним данным МЧС число жертв трагедии увеличилось до 16 человек, передает "Интерфакс".

Ранее 2 января сообщалось о 14-ти погибших. Среди них — ребенок. На данный момент неизвестной остается судьба 25-ти человек.

Тем временем в Москве, в Центре детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, лучшие врачи борются за жизнь 10-месячного Вани Фокина, которого спасатели чудом достали живым из-под завалов обрушившегося подъезда. Младенца вечером 1 января спецбором доставили в столицу.

С 13 часов (по местному времени) 2 января жители трех подъездов получили возможность забрать необходимые вещи.

Обследование дома диагностическими комплексами "Стрела-П" показало, что квартиры всех подъездов дома пригодны для проживания, кроме того, который был разрушен.

Однако на период проведения работ по разбору завалов было рекомендовано ограничить пребывание в них жителей, передает ТАСС.