Мария Шарапова пробилась в 1/4 финала турнира в Китае

Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает успешное выступление на стартовом для себя турнире сезона серии Женской теннисной ассоциации, который проходит в китайском Шэшьчжене. Россиянка пробилась в 1/4 финала.

Соперница 31-летней Шараповой по второму кругу Синьюй Ван, представляющая Китай, при счете 7:6 (7:4), 2:5 отказалась продолжать борьбу из-за полученной травмы. Продолжительность встречи между теннисистками составила 1 час 45 минут.

В следующем круге соперницей Шараповой, имеющей на турнире пятый номер посева, станет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия) – Екатерина Александрова (Россия).

Общий призовой фонд турнира составляет 750 тысяч долларов.