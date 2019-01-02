Воробьев призвал активизировать меры для уборки снега в Подмосковье

Утром 2 января в столичном регионе начался сильный снегопад.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил мобилизовать все службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона.

Ранее синоптики сообщали, что с утра 2 января и до 15 часов в Московской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду, снег, местами метель и гололедица, передает "Интерфакс".