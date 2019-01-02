Коллапс правительства: в США закрылись 20 музеев и зоопарк

Из-за отсутствия финансирования в среду закрылись для посетителей главные музеи США, относящиеся к комплексу Смитсоновского института, а также Национальный зоопарк Вашингтона. Причина — отсутствие финансирования в результате так называемого шатдауна (частичная приостановка работы федерального правительства из-за разногласий по вопросам бюджетного финансирования).

Со среды в США закрыты почти два десятка музеев, в их числе Национальный музей авиации и космонавтики, Национальный музей американской истории и Национальная художественная галерея в Вашингтоне. Еще несколько музеев расположены в Нью-Йорке. Финансирование этих объектов прекращено еще 22 декабря, однако учреждениям удалось "дотянуть" до Нового года, уточняет ТАСС.

Ранее жертвой частичной приостановки финансирования федерального правительства едва не стала главная рождественская елка США, установленная на лужайке у Белого дома. На нее залез неизвестный в состоянии "эмоционального расстройства" и повредил световую гирлянду. Деньги на ремонт иллюминации не были предусмотрены. Ситуацию спас грант частной благотворительной организации, оплатившей все расходы по устранению поломки.

Так называемый шатдаун произошел из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе США. Им не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который президент Дональд Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявили, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

В результате без финансирования осталась примерно 25% министерств и ведомств: Госдепартамент, министерство финансов, торговли и внутренней безопасности. Почти миллион госслужащих либо отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо продолжают работать без оплаты.