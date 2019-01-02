Без тепла в Самаре остались более 5 тысяч человек

В результате аварии без теплоснабжения в Самаре остались 5,2 тысячи человек, сообщает региональное управление МЧС. Авария на теплосетях на улице Полевой в Октябрьском районе Самары произошла в 7 утра 2 января. Без тепла остались 27 многоквартирных домов, в которых проживают 5,2 тысячи человек, в том числе 1,17 тысячи детей. Также отключено отопление в здании Самарского государственного технического университета.

В данный момент аварийным службам удалось перевести на резервную схему теплоснабжения все дома, которые лишись отопления в результате аварии. Работы по устранению прорыва в теплосети продолжаются, в них задействованы 15 человек и восемь единиц техники.

Завершение работ запланировано на 19.00 по Москве.

По данным Приволжского гидрометеоцентра, температура воздуха в Самаре в настоящее время составляет 5 градусов ниже нуля.