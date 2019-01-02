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2 января 201911:30

Появилось видео аварии, унесшей жизни восьми человек на юге Украины

Полиция Николаевской области

Правоохранительные органы обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент страшной аварии, произошедшей утром 1 января в Николаевской области Украины.

 

По данным пресс-службы регионального управления полиции, водитель автомобиля Mazda обогнал микроавтобус, только что выехавший на трассу со второстепенной дороги, после чего не справился с управлением и врезался в легковой Opel.

В результате столкновения погиб 40-летний мужчина из Mazda, его 23-летняя супруга, ехавшая вместе с ним, госпитализирована с многочисленными травмами.

 

Кроме того, известно, что в салоне автомобиля Opel находилась семья с детьми – единственной выжившей оказалась восьмилетняя девочка, после ДТП доставленная в больницу. Все остальные – 39-летний водитель, трое взрослых пассажиров 33, 53, 55 лет и трое детей – в возрасте семи месяцев, пяти и 13 лет, погибли.

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