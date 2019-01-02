В Донецке подорвали железнодорожный мост

В пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о том, что неизвестные подорвали опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.

Там уточнили, что это произошло еще 1 января в Пролетарском районе Донецка — на 27-м километре на перегоне Чумаково-Ларино.

По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет, передает "Интерфакс".

После подрыва было остановлено передвижение железнодорожного транспорта по данному перегону и автомобильного транспорта по аварийному участку объездной автомобильной дороги.

На данный момент аварийные работы завершены.

Ранее 30 декабря сообщалось, что сотрудники МЧС ДНР обезвредили на железной дороге три закладки со взрывчаткой.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые обследовали участок и выявили еще две закладки.

По данным железнодорожников, одно из устройств было заложено у моста, и взрыв мог привести к его обрушению на путь. Все предметы были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в первый день нового года в Донбассе вновь были слышны выстрелы.

Новый 2019-й год бойцы встречали в окопах.