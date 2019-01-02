"Бомбят нас": в Красноярске сгорел склад отработанных аккумуляторов

Жителей Свердловского района Красноярска ждала бессонная ночь из-за пожара на складе отработанных аккумуляторов — на протяжении четырех часов раздавались громкие хлопки, а близлежащие улицы затянуло едким дымом. Очевидцы сняли на видео затяжной фейерверк.

"А я лежу и думаю, война, что ли, началась. Минут 50 уже бабахает", — написал один из местных жителей.

Пожар на улице 60 лет Октября вспыхнул около трех часов ночи, но сообщили о нем сотрудникам МЧС позже, поскольку многие до поры принимали происходящее за очередной пуск фейерверков. Первоначально появились версии, что горит склад с пиротехникой.

"Если честно, страшно было, пока не узнала, что склад... Думала, все, бомбят нас", — отметила жительница расположенного неподалеку дома.

Потушить пожар удалось только к семи часам утра силами 24 человек и 13 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.