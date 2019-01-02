Рошаль: оперировать спасенного в Магнитогорске ребенка пока не будут

Оперировать ребенка, извлеченного из-под завалов в Магнитогорске, пока не планируют. Об этом заявил журналистам президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Надо вывести ребенка из тяжелого состояния", — считает Рошаль.

Состояние 10-месячного мальчика, доставленного из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, оценивается как стабильно тяжелое. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уточнила, что угрозы жизни ребенка нет. У ребенка зафиксировано обезвоживание, идет восстановление кровоснабжения. Главное, чтобы не развилась гангрена на стопах.

Ранее сообщалось, что 10-месячный ребенок найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. В тяжелом состоянии ребенок доставлен в Москву, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Согласно последним данным, число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 16 человек.