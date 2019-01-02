"Зенит" получил отказ от "Лиона" по трансферу Тузара

Санкт-петербургский "Зенит" получил решительный отказ от руководства "Лиона" после того, как выразил свою заинтересованность в приобретении хавбека Люки Тузара. Французский клуб наотрез отказался вести переговоры о трансфере своего 21-летнего таланта.

О решении боссов "Лиона" сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на L'Equipe. Накануне Тузар продлил свое сотрудничество с семикратным чемпионом Франции до мая 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Тузар провел во французском первенстве 15 игр.

Впрочем, в "Зените" также проявляют интерес к двум другим французским игрокам, однако их имена не называются.