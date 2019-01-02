Авария на железнодорожном мосту в Дании: погибли шесть человек

Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании. Мост закрыт для движения, передает "Россия 24".

Авария произошла из-за сильного торможения грузового состава на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия.

На сайте датской телерадиокомпании ранее сообщалось, что легко пострадали восемь человек, которые находились на борту грузового поезда.

В пресс-службы датской железнодорожной сообщили, что авария произошла в 07:30 утра 2 января (по местному времени), и что поезд затормозил после столкновения с неизвестным предметом, передает РИА Новости.

По уточненным данным полиции, которые приводит телеканал Sky News, жертвами аварии стали шесть человек.