Мальдивы вместо болезни: футболист едва не лишился клуба из-за симуляции

Футболист турецкого "Галатасарая" Сердар Азиз оказался на грани разрыва контракта со своим клубом из-за нелепого случая. Начальство клуба уличило игрока во лжи после того, как тот под предлогом расстройства желудка пропустил заключительную игру перед перерывом в чемпионате, а сам укатил на Мальдивы.

Забавно, что вранье Азиза ненароком раскрыла его супруга, которая уже спустя 12 часов после финального свистка игры опубликовала в своем личном Instagram фото, где ее муж изображен на отдыхе. Как сообщает Спортс.Ru, снимок вскоре был удален, однако из вида боссов "Галатасарая" это не ускользнуло.

Руководители клуба не оценили поступок своего игрока и моментально выставили его на трансфер, в то время как тренерский штаб отстранил Азиза от занятий. Впрочем, защитник раскаялся и принес свои извинения команде, а позже боссы приняли решение простить футболиста.

Азиз выступает за "Галатасарай с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей, став автором двух голов.