Опубликованы кадры с места аварии с маршруткой под Саратовом, где погибли четыре человека

Утром в среду, 2 декабря, в Воскресенском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщают местные СМИ, на автодороге Балаково – Саратов легковой автомобиль Ford столкнулся с микроавтобусом Iveco.

В результате аварии погибли четыре человека, находившиеся в легковушке. Кроме того, пострадали три пассажира маршрутки.

По предварительной версии, ДТП мог спровоцировать водитель Ford, не справившийся с управлением и выехавший на полосу встречного движения.