"Челси" подписал полузащитника "Боруссии" Пулишича

Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича. Американский футболист обошелся "синим" в 64 миллиона евро.

Согласно условиям договора Пулишич проведет остаток сезона в "Боруссии" на правах аренды, а летом станет полноценным игроком "Челси" и присоединится к своим новым партнерам, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "желто-черных". Примечательно, что сделка оказалась выгодной для немецкого клуба: помимо круглой суммы боссы дортмундцев договорились с "Челси" о том, что аренда американца будет для них бесплатной.

🤝 @cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



Alle Infos 👉 https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) 2 января 2019 г.

Пулишич находится в системе клуба с 2015 года, а за основной состав "Боруссии" выступает с 2016 года. За время выступлений в Дортмунде он принял участие в 81 матче, став автором 10 голов и 16 результативных передач.