Магнитогорск: жертв уже 19. Неизвестна судьба пятерых детей

Число жертв обрушения подъезда дома из-за взрыва газа в Магнитогорске продолжает расти – их уже 19. Из-под завалов обрушившегося дома днем 2 января достали еще трех погибших. Это мужчина, женщина и трехлетняя девочка, передает "Интерфакс",

На данный момент пропавшими без вести остаются больше 20 человек. Среди них – пятеро детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

При этом она отметила, что заявлений о розыске этих детей не поступало, передает РИА Новости.

Тем временем, состояние чудом выжившего 10-месячного мальчика, доставленного вечером 1 января из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, оценивается как стабильно тяжелое. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сказал, что пока его оперировать не будут.

Днем 2 января стало известно, что из-за угрозы обрушения уцелевшей стены спасатели вновь приостановили работы на месте обрушения подъезда.

Как сообщил замначальника управления МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов, спасатели следят за состоянием этой стены. Она вызывает серьезные опасения, потому что закреплена только в одном месте с фасадной части здания, сказал Трунов.

По его словам, спасатели были вынуждены прекратить работу буквально, потому что стена начала сильно вибрировать.

"Люди отведены, принято решение демонтировать стену", — сказал Трунов. По его словам, спасатели разбирают строительный мусор вручную, без привлечения инженерной техники.

Накануне спасателям уже приходилось демонтировать конструкции, которые могли обрушиться в зоне работ, передает ТАСС.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.