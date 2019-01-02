В парке Горького вновь заработал каток, над которым в новогоднюю ночь обрушился мост

Каток в парке имени Горького в Москве, где в новогоднюю ночь произошло обрушение моста, вновь заработал в штатном режиме.

Работа катка возобновлена в среду, 2 января, сообщает пресс-служба парка. Часы работы катка с 10 утра и до полуночи. Технический перерыв с 15 до 17 часов. Сам мост, где произошло обрушение, пока не работает. Для безопасности гостей парка зона под мостом огорожена, идут подготовительные работы по его восстановлению.

Пешеходный мост, построенный над катком в парке имени Горького, обрушился в новогоднюю ночь. В результате инцидента пострадали 13 человек. Они госпитализированы в столичные клиники, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить компенсации всем пострадавшим.