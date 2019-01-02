Дель Потро пропустит Australian Open

Пятая ракетка мира Хуан Мартин дель Потро сообщил о том, что не сможет принять участия в предстоящем турнире серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии. Аргетинский теннисист продолжает восстанавливаться от травмы.

"Надеюсь, что у вас будет отличный 2019 год, — написал в своем личном Twitter дель Потро. – Мое восстановление идет отлично и позже я сообщу вам, на каком турнире вернусь на корт. К сожалению, это будет не в Австралии. Буду скучать по Australian Open, но пока на данный момент я рад, как протекает восстановление".

Напомним, что аргентинец получил повреждение колена на турнире в китайском Шанхае, который состоялся в октябре минувшего года.