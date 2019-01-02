Эстонцы заняли первое место по тратам на алкоголь

Среди государств-членов Евросоюза у Эстонии самый высокий удельный вес расходов на алкоголь, сообщает европейское статистическое агентства Eurostat.

Согласно опубликованным данным за 2017 год, все европейские домохозяйства потратили на покупку алкогольных напитков более 130 миллиардов евро. Больше всех в ЕС потратили эстонцы — 5,2% своих доходов. Второе место заняла Латвия (4,9%), а третье — Литва (4%).