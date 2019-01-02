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2 января 201913:40

Леопард устроил переполох в полицейском участке

Global Look Press

Несколько сотен жителей индийского Котвали пришлось эвакуировать из-за вторгшегося на территорию полицейского участка леопарда, сообщает UPI. Операцию по поимке животного сняли на видео.

 

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 30 декабря, в округе Читторгарх, что на северо-западе страны. Сначала леопард "выставил" всех сотрудников из полицейского участка, который решил навестить, а потом уже стражи порядка на время выселили из окрестных домов людей, дабы те не пострадали от рук хищника, а сами огородили территорию сетями.

Животное пошло на штурм ограждений, так что усмирять его пришлось с помощью водомета. После этого полицейские подогнали кран и вывезли с территории участка автомобили, в которых могла прятаться дикая кошка.

 

На протяжении нескольких часов специалисты пытались загнать леопарда в клетку, но успеха не снискали, а потому пустили в ход дротики со снотворным. Усыпленного представителя дикой природы вывезли подальше от города и отпустили. Никто из участников поимки хищника не пострадал.

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