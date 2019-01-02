"Краснодар" не отпустил Каборе в "Бешикташ"

Футбольный клуб "Краснодар" ответил отказом на предложение турецкого "Бешикташа" о покупке полузащитника Шарля Каборе. Стамбульский клуб был готов приобрести права на африканского футболиста уже в текущее трансферное окно.

"Краснодар" имеет хорошие шансы на медали нынешнего чемпионата России и глупо было бы продавать одного из важнейших игроков. Особенно, учитывая, что речь идет не о очень щедром предложении со стороны "Бешикаташа", — приводят "Известия" слова источника, знакомого с ситуацией. – Никто за полгода до истечения его контракта с клубом не будет платить больших денег".

Напомним, что контракт Каборе истекает летом 2019 года. После 17 туров "Краснодар" занимает 2 место в российской премьер-лиге, имея в своем активе 33 очка. "Быки" на один балл отстают от санкт-петербургского "Зенита".