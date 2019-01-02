В ДНР взяли в плен украинского военного, брошенного сослуживцами при бегстве

Народная милиция провозглашенной ДНР заявила о задержании украинского военнослужащего, который в составе группы пытался проникнуть на территорию Донецкой народной республики на южном направлении.

Как сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, он был брошен своими сослуживцами при паническом бегстве и взят в плен.

По словам Басурина, "у пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", передает ТАСС.

Он также отметил, что, судя по показаниям пленного о ситуации вблизи линии соприкосновения, в ДНР сделали вывод, что "ни украинские политики, ни вооруженные формирования не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе".

В преддверии начала новогодних и рождественских праздников (с 29 декабря 2018 года) вступил в силу режим прекращения огня, согласованный ранее участниками Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Однако, как сообщалось ранее, в первый день нового года здесь вновь были слышны выстрелы, а 1 января неизвестные пока диверсанты подорвали опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.