Снегопад в Москве: 11 рейсов отменили, 30 задержали

Сбой в работе московских аэропортов произошел из-за снегопада. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменяются и задерживаются рейсы.

Во Внуково задержали 5 рейсов, в Домодедово – 9, еще 11 отменили. В Шереметьево задерживают 19 рейсов. Только Жуковский работает по расписанию.

В Москве сейчас идет снег, в течение дня снегопад продолжится, местами ожидается метель, передает РИА Новости.