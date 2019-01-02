ДТП под Санкт-Петербургом и на Кубани: 6 погибших

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, еще двое погибли в ДТП на Кубани.

Авария в Ленинградской области произошла 2 января в 11.30 по Москве. Женщина-водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем KIA под управлением мужчины 1983 года рождения, сообщает региональное управление ГИБДД. В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа (мужчина 2000 года рождения), скончались на месте. Водитель KIA получил тяжелые травмы, его пассажиры погибли. Это женщина 1960 года рождения и ребенок 2008 года рождения.

Еще одно ДТП произошло под Краснодаром. На автодороге Темрюк – Краснодар — Кропоткин столкнулись ВАЗ и Audi. Водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.