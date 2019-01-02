Последствия серьезной железнодорожной аварии в Дании сняли на видео

В Сети опубликованы кадры с места серьезной железнодорожной аварии, произошедшей утром в среду, 2 января, на мосту через пролив Большой Бельт, соединяющем острова Фюн и Зеландия в Дании.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли шесть человек. По вновь поступившим данным, пострадали еще 16 – степень тяжести и характер травм пока не уточняется, — об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Местным СМИ стали известны подробности произошедшего. По предварительной версии, машинист скоростного пассажирского состава применил экстренное торможение из-за того, что в его поезд врезалась часть одного из вагонов проходившего мимо "товарняка", либо крупногабаритный груз, находившийся на платформах.

Экстренные службы работают над полноценным восстановлением движения на участке, где произошла катастрофа, а сотрудники правоохранительных органов уже выясняют причины произошедшего.