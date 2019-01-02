Путин распорядился подключить ученых к реализации национальных проектов

На сайте Кремля в среду опубликованы четыре поручения Владимира Путина по итогам заседания Совета по науке и образованию. Документы подписаны 29 декабря 2018 года.

Президент поручил правительству к 1 марта подготовить предложения по научному обеспечению реализации национальных проектов, разработать единые критерии экспертизы и оценки результатов исследований, финансируемых из бюджета, а также усовершенствовать систему мер поддержки молодых исследователей.

Еще одно поручение касается совершенствования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, сообщает телеканал "Россия 24".