Пять российских хоккеистов включены в Топ-100 лучших вратарей в истории НХЛ

Американский журнал The Hockey News опубликовал рейтинг ста лучших вратарей за всю историю Национальной хоккейной лиги. В список были включены пять российских голкиперов, среди которых Сергей Бобровский, Семен Варламов, а также завершившие карьеру Николай Хабибулин, Илья Брызгалов и Евгений Набоков.

Варламов, выступающий ныне за "Колорадо Эвеланш", занял 95 строчку. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Анахайм Дакс" Брызгалов стал 92-м, Хабибулина поставили на 58 место, еще одного обладателя главного трофея лиги Набокова – на 56-е, а лучшим российским вратарем стал Сергей Бобровский, ныне защищающий "Коламбус Блю Джекетс". Он расположился на 46 позиции.

Отметим, что тройку лучших вратарей НХЛ составили канадцы: первое место занял Терри Савчук, второе осталось за Патриком Руа, а замкнул тройку лучших Мартин Бродо.