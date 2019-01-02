В Индии женщин, впервые за столетия зашедших в храм, охраняет полиция

В индийском штате Керала начались протесты после того, как две женщины в сопровождении полиции впервые за несколько веков смогли зайти в храм бога Айяппана в городе Сабаримала.

В результате для разгона протестующих полиции пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки, сообщает Times of India.

После того, как об этом стало известно, храм закрылся для ритуального "очищения", а самим женщинам протестующие грозят гневом божества.

Протестующие перекрыли несколько дорог. Они призвали владельцев магазинов закрыть свои лавки и устроить забастовку. В некоторых районах протестующие устраивали столкновения: бросали камни в полицейских.

Один правоохранитель пострадал, повреждены их автомобили, а около дома одной из женщин, которая вошла в храм, дежурит полиция.

Первого января около трех миллионов женщин штата Керала выстроились в единую живую стену длиной 620 километров. Они требовали гендерного равенства, в том числе и права посещения Сабарималы.

Храм бога Айяппана (он считается сыном двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну) расположен в Сабаримале, одном из самых популярных мест паломничества.

По традиции, индианкам репродуктивного возраста эту святыню посещать запрещено. Входить в него можно только пожилым женщинам и маленьким девочкам.

В конце сентября 2018 года Верховный суд Индии своим вердиктом положил конец этому многовековому обычаю, который нарушает конституционные права женщин, передает РИА Новости.

С 18 по 22 октября 2018 года святыня впервые истории была открыта в том числе и для женщин, но радикально настроенные паломники под угрозой насилия не позволяли кому-либо из представительниц прекрасного пола даже приблизиться к храму.