Теннисист Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене, обыграв Маррея

В австралийском Брисбене продолжается турнир категории АТР250 с призовым фондом в 527 8800 долларов. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира, обыграв бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея.

Четвертый номер посева на турнире Медведев обыграл соперника по итогам двух сетов. Первая партия прошла в упорной борьбе, завершившись со счетом 7:5, а во втором сете россиянин отдал британцу лишь два гейма. Как итог – 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Соперником россиянина по четвертьфиналу станет канадский теннисист Милош Раонич, посеянный под пятым номером. Поединок состоится 4 января.