Более 30 машин столкнулись в Техасе из-за густого тумана

Густой туман в первые часы после наступления Нового года стал причиной массовой аварии на шоссе в Техасе, в результате которой столкнулись 32 автомобиля, сообщает KTXS. Камера регистратора запечатлела ДТП.

Описанные события произошли на шоссе SH 130 под Остином. По словам водителя Адама Райта, видимость не превышала полутора метров, и ему сильно повезло, когда он заранее заметил столкнувшиеся перед ним пять автомобилей. Мужчина сдал влево и остановился, а спустя несколько секунд фура протаранила притормозившие позади легковушки.

Райт, резервист Национальной гвардии, обежал все машины и заставил людей покинуть салоны и отойти в сторону. Двум девочкам потребовалась помощь, поскольку они оказались заблокированы внутри.

Всего на этом отрезке дороги столкнулись 32 машины, участниками ДТП стали более 55 человек, некоторые из них были доставлены в больницу, но серьезных травм удалось избежать.