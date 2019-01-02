Объявили голодовку: украинским шахтерам не платят зарплату

Шахтеры из Донецка (подконтрольная Киеву территория) объявили голодовку. Сотрудникам шахты "Кураховская" государственного предприятия "Селидовуголь" не платят зарплату.

Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец написал в Facebook, что голодовка началась в среду утром, позже к ней начали присоединяться сотрудники лабораторий. Основное требование – погашение задолженности за 2018 год.

Это не первая акция шахтеров в Киеве и областях. Люди требуют выплаты зарплаты и протестуют против закрытия шахт.

Волынец указал, что задолженность перед шахтерами на Украине уже превысила 40 миллионов долларов, передает РИА Новости.