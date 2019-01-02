Путин и Макрон обсудили провокацию Украины в Керченском проливе

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов России и Франции.

Поздравив друг друга с наступлением нового года, Владимир Путин и Эммануэль Макрон подробно рассмотрели проблематику сирийского урегулирования — прежде всего, в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета (достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле).

Кроме того, был продолжен обмен мнениями между Путиным и Макроном по внутриукраинскому кризису с учетом провокации в Керченском проливе, который устроила Украина 25 ноября 2018 года, передает "Интерфакс".

В конце декабря сообщалось, что Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив и освободить украинских моряков, которые незаконно пересекли границу России и сейчас находятся в российском СИЗО).

Ранее в США не исключили введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Речь может идти, в частности, о закрытии для российских судов портов США и Евросоюза.