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2 января 201916:29

На Украине запретили телеканал NewsOne

О прекращении трансляции телеканала NewsOne сообщил украинский провайдер "Ланет", который входит в десятку крупнейших в стране. Поводом, по его сообщению, стало нарушение законодательства о запрете передач, популяризирующих органы власти России.

Трансляция будет прекращена в аналоговом и цифровом форматах вещания, а также в сервисе Ланет.TV. Провайдер пояснил, что его решение вызвано тем, что окончился срок действия договоров на ретрансляцию и обвинил телеканал в нарушении законодательства в течение 2018 года, передает ТАСС.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания неоднократно объявлял предупреждение телеканалу NewsOne за несоблюдение правил вещания в дни траура. В августе 2018 он вынес санкцию в виде предупреждения за нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании", который запрещает транслировать передачи, содержащие популяризацию или пропаганду "органов государства-агрессора" (Рада так называет Россию).

"Ланет" также сообщил о прекращении трансляции канала "Макси TV"("НАШ"), которому Нацсовет по ТВ ранее отказал в переоформлении лицензии.

Телеканалы "112 Украина" и NewsOne украинские власти неоднократно обвиняли в якобы необъективном освещении событий на Майдане и в Донбассе. От имени депутатов фракций "Блок Петра Порошенко", "Самопомощь" и "Народный фронт" 3 октября в украинском парламенте было зарегистрировано постановление, в котором предлагалось вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложение о применении санкций против этих телеканалов. Их обвинили в антиукраинской деятельности, подражании российской пропаганде и распространение идеологии терроризма. Верховная рада 4 октября это постановление одобрила.

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