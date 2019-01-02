Дубровский: не нужно распространять слухи о трагедии в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал СМИ не распространять слухи о Магнитогорске. Губернатор имел в виду две трагедии, произошедшие в городе: взрыв бытового газа в жилом доме, когда погиб 21 человек, и пожар в маршрутном такси, когда пострадали три человека.

Дубровский настоятельно просил не верить блогерам, которые связывают эти события. Сейчас главная задача – помочь пострадавшим. И нужно дождаться официального комментария, передает ТАСС.

Утром 31 декабря в Магнитогорские рухнули перекрытия одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из пострадавшего и соседних подъездов были эвакуированы десятки людей. Ранее сообщалось, что Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа как приоритетную версию случившегося.